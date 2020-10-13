"Сиська вывалилась полностью": Астафьева полностью разделась для Playboy

Даша Астафьева / Instagram

Певица и модель Даша Астафьева показала очень откровенные фото для украинского Playoy, на которых она полностью разделать, и показала все достоинства своей фигуры.

Даша Астафьева без трусиков показала интимные фото в Instagram.

Голая Даша Астафьева в черно-белой фотосессии взбудоражила поклонников, показав на фото абсолютного голое тело во всех подробностях.

Астафьева снялась для нового номера Playboy, и позировала для фотосессии совершенного голая без трусиков и лифчика, в черном халатике, и в одних трусиках-ниточках на разных фото.

Астафьева показала огромную возбуждающую грудь и почти закрыла внушительные соски и интимные подробности своей фигуры "белыми точетками" на фото.

Поклонники пришли в восторг, и просто завалили девушку комплиментами и даже неприличными предложениями.

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

"бл*ть у нас побег цицька съ*балась", "2020 начинает исправляться", "Все прикрыто,

"А смысл сосок закрывать, если сиська уже вывалилась полностью? Типо тот сосок большую роль играет", "Оце так таааак",

Ранее Билли Айлиш засветила грудь на фото, которое разлетелось по сети.