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"Сиськи": голая звезда сериала Школа свела с ума откровенным фото

26 августа 2020, 07:10

Украинская блогер и актриса Лиза Василенко показала откровенное фото, сделанное без белья, и вызвала бурную радость среди поклонников.

Лиза Василенко
Лиза Василенко / Instagram

Звезда Инстаграм и сериала Школа, Лиза Василенко, которая играла самую популярную девочку в школе Лолу, поделилась с поклонниками откровенными фото.

Лиза Василенко в Instagram показала откровенные фото.

Блогерша не стала подписывать фото, добавив только эмоджи ленивца. На снимках Лиза Василенко позировала без белья, сидя повернувшись к фотографу в полуоборота. Одно фото сделано в цвете, другое - черно-белое.

На черно-белом фото взят другой ракурс, на котором Лиза засветила грудь, которую прикрывала рукой для фотосессии.

Лиза Василенко
Лиза Василенко / Instagram
Лиза Василенко
Лиза Василенко / Instagram

"Что ты там прикрываешь?", "Шикарная", "Просто эталон красоты", "Невероятная", "Классное фото, главное не пошло", "Зачем, Лиза, Зачем?", "однозначно богиня", "У краси високі стандарти. Ти відповідаєш всім", "Девушка мечта", "Покажи сиськи", - пишут в комментариях.

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