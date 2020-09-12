"Сиськи сейчас вывалятся": Лобода взбудоражила в слишком коротком платье

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода похвасталась длинными ножками и привлекательными формами на пикантных фото

Светлана Лобода в своем Instagram показала фото с игривой подписью и не смогла не похвастаться нарядом.

"Пятничная прохлада разве повод отказаться от короткого платья? Собираюсь на концерт,а как планируете провести выходные вы?", - пишет Лобода.

На фото она позирует на ступеньках перед домом в крошечном черном платье, которое выгодно демонстрирует ее длинные стройные ноги, и подчеркивает бюст, который едва держится в тугом наряде, чтобы не выпрыгнуть наружу.

Поклонники с восторгом встрелили ее откровенные фото.

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода / Instagram

"Какая жара", "Шикарна", "Какая красота", "Классная!", "Цвета, ты классная)", "Ножки как ниточки", "Длинновато, можно было и покороче", "Сиськи сейчас вывалятся ", - пишут в комментариях.

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