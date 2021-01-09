"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото

Украинская певица Настя Каменских и Потап отдыхают на новогодних праздниках. Настя Каменских наконец нашла время "закидать" поклонников откровенными фото.
Украинская певица, судья шоу Голос и тренер Х-Фактора Настя Каменских отдыхает в жарких странах и провоцирует поклонников своими откровенными фото, которые она публикует в Instagram.
Настя Каменских на фото показала свою сексуальную фигуру и упругие прелести, которые попали в кадр крупным планом.
"Вибрации отпуска", - назвала она свои фото, на которых делает сэлфи, позируя в крошечном черном бикини, которое не скрывает ее возбуждающие формы, а наоборот, отчетливо подчеркивает все подробности.
- "Потапу повезло. Он сам добился свою принцесу!"
- "Размер глаз какой"
- "Отличная фигура, тоже взялась за себе, надо стройнеть"
- "Форма супер! Какая спортивная и подтянутая фигурка! Настя, Вы вдохновляете!!!"
- "Настенька, Вы - огонь",
- "Секси девушка",
- "Ты божественна прекрасна",
- "Ох какая знойная туземочка",
- "Сладкая",
- "Фантастическая"
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Автор: Александр Галаджий