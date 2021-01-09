"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица, судья шоу Голос и тренер Х-Фактора Настя Каменских отдыхает в жарких странах и провоцирует поклонников своими откровенными фото, которые она публикует в Instagram.

Настя Каменских на фото показала свою сексуальную фигуру и упругие прелести, которые попали в кадр крупным планом.

"Вибрации отпуска", - назвала она свои фото, на которых делает сэлфи, позируя в крошечном черном бикини, которое не скрывает ее возбуждающие формы, а наоборот, отчетливо подчеркивает все подробности.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Потапу повезло. Он сам добился свою принцесу!"

"Размер глаз какой"

"Отличная фигура, тоже взялась за себе, надо стройнеть"

"Форма супер! Какая спортивная и подтянутая фигурка! Настя, Вы вдохновляете!!!"

"Настенька, Вы - огонь",

"Секси девушка",

"Ты божественна прекрасна",

"Ох какая знойная туземочка",

"Сладкая",

"Фантастическая"

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