УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото

9 января 2021, 07:10

Украинская певица Настя Каменских и Потап отдыхают на новогодних праздниках. Настя Каменских наконец нашла время "закидать" поклонников откровенными фото.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица, судья шоу Голос и тренер Х-Фактора Настя Каменских отдыхает в жарких странах и провоцирует поклонников своими откровенными фото, которые она публикует в Instagram.

Настя Каменских на фото показала свою сексуальную фигуру и упругие прелести, которые попали в кадр крупным планом.

"Вибрации отпуска", - назвала она свои фото, на которых делает сэлфи, позируя в крошечном черном бикини, которое не скрывает ее возбуждающие формы, а наоборот, отчетливо подчеркивает все подробности.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
  • "Потапу повезло. Он сам добился свою принцесу!"
  • "Размер глаз какой"
  • "Отличная фигура, тоже взялась за себе, надо стройнеть"
  • "Форма супер! Какая спортивная и подтянутая фигурка! Настя, Вы вдохновляете!!!"
  • "Настенька, Вы - огонь",
  • "Секси девушка",
  • "Ты божественна прекрасна",
  • "Ох какая знойная туземочка",
  • "Сладкая",
  • "Фантастическая"

Ранее Светлана Бондарчук показала ягодицы на развратном фото крупным планом.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини "Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фотоГолая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото Дуа Липа в одном лифчике и без удивила сменой образа в новой фотосессииДуа Липа в одном лифчике и без удивила сменой образа в новой фотосессии "Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде"Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде
Следующий материал

Последние новости

07:35
Что нельзя есть на завтрак
07:31
У Трампа навсегда забрали его любимый Twitter Видео
07:10
"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото
06:48
"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года мнение
06:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
Реклама
05:39
Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом Видео
05:07
Как на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела
04:44
Бунт Тернополя и Черкасс из-за локдауна в Украине: в Слуге народа сделали жесткое заявление Видео
04:15
Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть Видео
03:40
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
02:51
В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем
02:09
Информационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну Видео
01:36
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
00:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
00:24
"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате
08 января, пятница
23:58
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
23:28
Штурм Капитолия в США: сторонников Трампа массово увольняют Видео
22:53
"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина Видео
22:40
"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном Видео
22:27
В Каневе рухнула главная елка города Видео
Реклама
22:23
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
22:02
Создатели Dragon Age 4 приготовили приятный сюрприз для поклонников культовой ролевой серии
21:57
Компания Pfizer заявила об эффективности ее вакцины от вируса-мутанта Видео
21:52
В США сделали заявление о провале импичмента Трампу Видео
21:10
Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах Видео
21:04
Метро в Киеве заработает по-новому: у Кличко раскрыли детали локдауна Видео
21:04
СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа Видео
20:30
EVERYWHERƎ – амбициозная игра от создателя Grand Theft Auto, о которой вы наверняка не слышали
20:29
В ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса
20:29
Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали Видео
20:06
Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Видео
19:58
Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса Видео
19:58
Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений Видео
19:31
Картошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду" Видео
19:30
Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные Видео
19:17
Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе
19:15
Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Видео
18:56
Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний Видео
18:54
Трамп высказался о своем участии в инаугурации Байдена Видео
18:54
"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации Видео
Реклама
18:47
Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах
18:23
Такого Hitman вы ещё не видели – разработчики провели презентацию игры для шлема PlayStation VR Видео
18:21
Скандальной шляпе с главной елки страны нашли новое пристанище Видео
18:17
"Легкие шалят": Григория Чапкиса в больнице проверяют на коронавирус
17:58
Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки Видео
17:42
Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях Видео
17:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
17:39
Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника Видео
17:31
Nvidia выпустила первый в 2021-ом драйвер для своих видеокарт: основные улучшения и исправления
17:06
The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять