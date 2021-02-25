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"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото

25 февраля 2021, 07:15

Блогерша из Украины Евгения Мосиенко показала откровенными фото, как проводит отпуск на море.

Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Блогерша из Днепра Евгения Мосиенко поразила своих поклонников фото в провокационных позах, на которых показала все свои женские прелести.

Евгения Мосиенко в Instagram побаловала поклонников в развратных позах, подставляя под объектив камеры свое тело, едва прикрытое крошечным розовым мини-бикини.

Девушка позировала на пляже, поджав ножки к груди, и у себя в комнате, выставив свои длинные ножки, и засветив аппетитные бедра.

Она спрашивает, какое фото лучше, и пишет: "Не подносите ближе".

  • Евгения Мосиенко instagram.com/jenny.m.official/
  • Евгения Мосиенко instagram.com/jenny.m.official/
  • Евгения Мосиенко instagram.com/jenny.m.official/
  • Евгения Мосиенко instagram.com/jenny.m.official/

"Мммм, сладость-то какая !!!", "Огонь", "Красивая", "Лучшая просто", "Идеальное тело", "Бомба", "Опять сгоришь. Уже вижу , шо начинаются покраснения", "я хотел бы быть шахматной доской, чтобы иметь такую королеву, как ты", - пишут в комментариях.

Ранее Кристина Решетник взбудоражила поклонников горячим фото в бикини.

Евгения Мосиенко новости шоу бизнеса
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