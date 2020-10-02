Слава Каминская похвасталась формами на откровенном фото

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская, которая кроме участия в группе НеАнгелы задумывалась о сольной карьере, показала, как отдыхает в Египте со свойственным ей юмором.

"Мама у моря. Долгожданная перезагрузка", - пишет она под фото в мини-бассейне.

Слава Каминская продемонстрировала, как выгуляла свой нюдовый купальник телесного цвета в бассейне в гостинице. Она успела похвастаться соблазнительными ножками и привлекательными формами.

Однако не все поклонники поверили, что она плещется в бассейне, и Каминская показала больше фото - с пляжа стоя на руках и с подписью: "Вот так я тебя жду".

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

/ instagram.com/babaslavka/

"Ух уж эти Лепестки!", "Хорошей перезагрузки"

"А по сути в ванной мама", "Классного отдыха и равномерного загара )", "а я дурик, поставила в квартире, душ кабину, так бы тоже, одела очки и нырнула"

Ранее Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике

Напомним, что Слава Каминская и Эдгар Каминский развелись 1 июля 2019, не объясняя причин. Однако, пара осталась в хороших отношениях, и успешно продолжает вместе воспитывать детей.