"Руку с сисек убери": Слава Каминская топлес взбудоражила откровенным фото

Украинская певица Слава Каминская - солистка НеАнгелов и молодая мама, решила заинтриговать поклонников и немного пошутить.
Слава Каминская показала селфи без лифчика, на котором надула живот, создавая впечатление беременности.
"Я надеюсь это колбаса", - подписала она фото, которое опубликовала в Instagram.
Слава дала геотег "Лечебно-диагностический центр "Медэлит" к фото, на котором позирует в розовых стрингах и белых шортиках.
Певица сняла лифчик, и обнажила грудь, которую попыталась прикрыть рукой.
Кое-кто из поклонников стал утверждать, что фото старое, но снимок сделан на iPhone 11, что отметает возможную архивность фото.
"Зачем такое выставлять ?", "Оо,щас понесутся комментарии что беременна от Вишнякова", "бл*", "Я тоже так живот надуваю", "Я тоже все три беременности надеялась что я просто много ем", "Как колбасу назовете?", "Надо было и без трусов, и без юбки, и руку с сисек убери и будет хайп", "Вы похорошели и посвежели после того как разошлись. Совсем девочка", "Я еще больше могу живот надуть", "Мы уже этот номер видели с черешней года два назад", - пишут в комментариях.
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