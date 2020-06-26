"Руку с сисек убери": Слава Каминская топлес взбудоражила откровенным фото

Слава Каминская / Instagram

Украинская певица Слава Каминская - солистка НеАнгелов и молодая мама, решила заинтриговать поклонников и немного пошутить.

Слава Каминская показала селфи без лифчика, на котором надула живот, создавая впечатление беременности.

"Я надеюсь это колбаса", - подписала она фото, которое опубликовала в Instagram.

Слава дала геотег "Лечебно-диагностический центр "Медэлит" к фото, на котором позирует в розовых стрингах и белых шортиках.

Певица сняла лифчик, и обнажила грудь, которую попыталась прикрыть рукой.

Кое-кто из поклонников стал утверждать, что фото старое, но снимок сделан на iPhone 11, что отметает возможную архивность фото.

Слава Каминская / Instagram

"Зачем такое выставлять ?", "Оо,щас понесутся комментарии что беременна от Вишнякова", "бл*", "Я тоже так живот надуваю", "Я тоже все три беременности надеялась что я просто много ем", "Как колбасу назовете?", "Надо было и без трусов, и без юбки, и руку с сисек убери и будет хайп", "Вы похорошели и посвежели после того как разошлись. Совсем девочка", "Я еще больше могу живот надуть", "Мы уже этот номер видели с черешней года два назад", - пишут в комментариях.

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