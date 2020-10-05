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"Слишком развратные": Мишель Андраде без белья показала пикантные фото

5 октября 2020, 11:51

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде пришла на шоу Танці з зірками спеть для танца Дарьи Петрожицкой, а потом позировала для откровенных фото.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram

Певица Mozgi Entertainment Мишель Андраде исполнила на паркете Танців з зірками песню Hasta La Vista для зажигательного танца Дарьи Петрожицкой, а потом устроила себе горячую фотосессию за кулисами.

"Смотрели эфир? 1+1 - листай карусель", - пишет она, отметив, что фото сделанное OlgaMyshura.

На снимках Мишель Андраде позирует в крошечном белом сияющем мини-платье, и на снимках крупным планом демонстрирует, что под платьем катастрофически не хватает белья, но это не мешает выглядеть потрясающе. Девушка продемонстрировала соблазнительную стройную фигуру и длинные стройные ножки на фотосессии.

  • Мишель Андраде Instagram
  • Мишель Андраде Instagram
  • Мишель Андраде Instagram
  • Мишель Андраде Instagram
  • Мишель Андраде Instagram

"Это слишком развратные фотографии.",

"Faya in da hall", "Еще голос как у ребенка, а уже не терпится из трусов выпрыгнуть. Ох уж этот шоу-бизнес, башню сносит нереально."

"Если кому-то что-то не нравится,вы можете закрыть глаза и не смотреть на Мишель,но так завистливо изрыгать из себя оскорбления, это ниже плинтуса-Вашего",

"Sexy women awesome", "Фуууу, так продавать себя.. как не стыдно", "Свобода души и тела выглядит именно так"

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Напомним, в 6 выпуске Танців з зірками с шоу ушли Олег Винник с Аленой Шоптенко и Тарас Цимбадюк с Яной Заец.

Мишель Андраде Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками новости шоу бизнеса
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