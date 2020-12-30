"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото

Оля Серябкина / Instagram

Бывшая солистка группы Серебро Оля Серябкина побаловала своих поклонников в Instagram откровенными фото, на которых позирует в голубых джинсах топлес.

Оля Серябкина вывалила пышную грудь и показала аппетитные формы на пикантных фото, в традиционном стиле рекламируя джинсы - только штаны, и ничего лишнего. На одном фото девушка продемонстрировала аппетитные ягодицы крупным планом, а на втором она засветила грудь, позируя топлес и босиком на стуле, прикрывая руками свои формы.

Поклонникам понравилась такая откровенность певицы, и они с радостью поддержали ее комплиментами и горячими комментариями.

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина / Instagram

"Я забыла как дышать", "Здесь стало слишком жарко", "Оля бомба Честно говоря", "Стало слишком жарко, Оля, что ты делаешь", "Ну какая красивая, всегда думаю вот это фотка просто вау, но всякий раз ошибаюсь., обожаю вас)", "Да показала бы все и сразу зачем людей дразнить милая!!!!!", - пишут ей в комментариях.

Ранее бывшая солистка группы Серебро в чулках и топлес показала развратные фото.