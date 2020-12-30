УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото

30 декабря 2020, 05:22

Российская певица Оля Серябкина, которая выступает сольно под псевдонимом Molly, похвасталась откровенными фото без белья.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Бывшая солистка группы Серебро Оля Серябкина побаловала своих поклонников в Instagram откровенными фото, на которых позирует в голубых джинсах топлес.

Оля Серябкина вывалила пышную грудь и показала аппетитные формы на пикантных фото, в традиционном стиле рекламируя джинсы - только штаны, и ничего лишнего. На одном фото девушка продемонстрировала аппетитные ягодицы крупным планом, а на втором она засветила грудь, позируя топлес и босиком на стуле, прикрывая руками свои формы.

Поклонникам понравилась такая откровенность певицы, и они с радостью поддержали ее комплиментами и горячими комментариями.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

"Я забыла как дышать", "Здесь стало слишком жарко", "Оля бомба Честно говоря", "Стало слишком жарко, Оля, что ты делаешь", "Ну какая красивая, всегда думаю вот это фотка просто вау, но всякий раз ошибаюсь., обожаю вас)", "Да показала бы все и сразу зачем людей дразнить милая!!!!!", - пишут ей в комментариях.

Ранее бывшая солистка группы Серебро в чулках и топлес показала развратные фото.

Ольга Серябкина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фотоАнастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото "Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото Топлес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессииТоплес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессии Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужаЖена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа В России госпитализировали вдову ТабаковаВ России госпитализировали вдову Табакова
Следующий материал

Последние новости

06:35
Не уничтожение Украины: Резников назвал главную цель России
06:07
Британский вирус-"мутант" добрался до США Видео
06:02
Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа Видео
05:22
"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото
04:50
ОРДЛО превращают в ПМР: эксперт оценил худший сценарий для Донбасса Видео
Реклама
04:12
Какие чаи помогают качественно похудеть - ответ медиков Видео
03:01
Четыре вида сражений: эксперт рассказал, какие войны ждут мир в будущем
03:01
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
02:14
Медики объяснили, чего стоит опасаться лысым и седым мужчинам Видео
01:36
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
00:56
Удар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко Видео
00:55
Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет Видео
00:19
Отстранение Тупицкого: в КСУ сделали заявление Видео
29 декабря, вторник
23:53
​Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в ЕС в ближайшее время: названа причина Видео
23:23
Эксперт рассказала, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу Видео
23:15
В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения Видео
22:37
Создатели культовых Max Payne, Alan Wake и стильного экшена Control провожают 2020 год
22:34
​Кривонос резко прокомментировал свое увольнение из СНБО​ Видео
22:32
Погибший над Тегераном украинский экипаж получил звание Героев Украины Видео
22:04
Заместительница Байдена привилась от коронавируса в прямом эфире Видео
Реклама
21:54
Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали даты Видео
21:42
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
21:41
В РФ ответили на резкое заявление Кулебы о российской вакцине Видео
21:30
"Игры до 650 грн" – в PlayStation Store стартовала праздничная распродажа со скидками до 90%
21:20
Эксперт ВОЗ спрогнозировал, начнется ли еще одна волна пандемии из-за мутации коронавируса
21:19
В Египте строго ужесточили карантин: что нужно знать украинским туристам ​ Видео
21:16
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:12
Макс Девизоров раскрыл правду о гей-сцене в сериале Перші ластівки
20:58
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:47
Тихий инфаркт: скрытые признаки опасного состояния Видео
20:46
Под Днепром в частном детском саду украинский язык "не нужен"
20:36
"Пусть расскажет о госперевороте": Арестович ответил на обвинения из СНБО
20:34
Фибромиома: симптомы, диагностика и лечение Видео
20:17
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса Видео
20:02
Союз писателей Украины наложил вето на авторов из РФ, Беларуси, Армении
20:00
Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать
19:59
Масштабная вакцинация украинцев от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности Видео
19:51
Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Тупицкого
19:28
Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа
19:16
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы Видео
Реклама
19:03
Украинские военные получили новую пехотную винтовку Ночной хищник
18:47
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
18:38
Сніданок з 1+1 - появились подробности Новогоднего выпуска
18:24
Вечер – время игр: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
18:20
Известен график работы столичного метро в новогоднюю ночь Видео
18:12
Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания Видео
18:12
"Выбрал серьезные щи": Шнурова лишили статуса святого
18:06
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
17:59
Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2021
17:56
Под Днепром мать до смерти избила трехлетнего сына
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять