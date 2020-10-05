"Смотреть Танцы нет смысла": Олег Винник высказался о вылете с Танцев из-за коронавируса

Олен Винник / Instagram

Украинский певец Олег Винник, которого изгнали с шоу Танці з зірками 2020 за то, что он пропустил 2 эфира болея на самоизоляции, написал свою реакцию на шоу.

Олег Винник расстроился из-за того, что вылетел с Танців з зірками из-за коронавируса.

"Друзья, коллеги, дорогие мои зрители и слушатели, еще раз благодарю всех вас за поддержку и пожелания скорее поправляться. Мне уже значительно лучше, продолжаю лечиться. Обидно покидать паркет Танцев со звездами-за болезни, однако это жизнь. Алена Шоптенко, держись, мы все преодолеем", - пишет он в Instagram.

Олен Винник / Instagram

"Самое главное - выздоравливайте, поучаствовать в Танцах у вас ещё будет возможность"

"Ви найкращі з Альонкою! Рішення несправедливе((( Надіємось на чудо!! Швидкого одужання! Ми Вас дуууууже любимо",

"дисквалифицировали пару ? Ну тогда смысла смотреть Танцы вообще нет. Когда Фреймут болела ее не убрали с проекта...."