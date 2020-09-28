"Смотреть в глаза": Ирина Шейк не удержала грудь в тугом платье

Ирина Шейк / Instagram

Модель Ирина Шейк показала пышную грудь, обтянутую крошечным платьем-корсетом, и вызвала у поклонников бурную реакцию.

Ирина Шейк показала свой бюст крупным планом в Instagram.

Модель молча опубликовала фото в желтом платье с огромным декольте, суженном и плотном как корсет в районе талии. Добавило эффекта то, что Ирина Шейк на фото снялась под дождем - мокрые волосы и наряд добавили пикантности кадру.

Поклонники оценили грудь крупным планом, и тонко отметили, что главное - смотреть в глаза модели.

Ирина Шейк / Instagram

"платье после стирки село", "Главное смотреть в глаза )", "Что с подмышкой, Иришка?"

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