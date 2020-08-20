"Смотрю на Вас и плачу": Лобода показала большую грудь в крошечном черном мини

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода в Турции похвасталась приятно проведенным вечером, и завела поклонников крошечным мини, которое выгодно засветило ее грудь.

Певица Светлана Лобода в Instagram поделилась пикантным фото.

"Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая. Еще один вечер в лучах заката. А что делаешь ты сегодня вечером?", - пишет она.

На фото Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя соблазнительные ножки и сочную грудь, которую не в силах скрыть под таким маленьким нарядом.

Светлана Лобода / Instagram

"Красотка! Секси!", "Смотрю на Вас и плачу", "Эффектна", "Солнышко", "Вы шикарная", "Шикарная. Фотомодель прям ", " Шик и блеск", - пишут в комментариях

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