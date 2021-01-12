"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник

Настя Каменских / Instagram

Известная поп-певица NK (Настя Каменских) вместе с супругом и творческим партнером Потапом (Алексеем Потапенко) проводит отпуск на Мальдивских островах. Причем певица активно делится со своими подписчиками в Instagram (их у нее уже 5,2 миллиона человек) фото в купальниках.

На свежем снимке, опубликованном Каменских, она запечатлена в откровенном купальнике с "коровьим" принтом - белом с черными пятнами.

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"Каждый новый день - это день, которого вы никогда раньше не видели. Наслаждайся каждым моментом", "Снимай уже все, Настенька", "Настя ты очень красивая!!! Красоточка!", Шикарная женщина", "Богиня", "Ты супер, ты класс, хочу тебя я по сто раз", - завалили Каменских комплиментами подписчики.

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