"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник

Настя Каменских наслаждается отпуском в теплых краях вместе с мужем Потапом.
Известная поп-певица NK (Настя Каменских) вместе с супругом и творческим партнером Потапом (Алексеем Потапенко) проводит отпуск на Мальдивских островах. Причем певица активно делится со своими подписчиками в Instagram (их у нее уже 5,2 миллиона человек) фото в купальниках.
На свежем снимке, опубликованном Каменских, она запечатлена в откровенном купальнике с "коровьим" принтом - белом с черными пятнами.
Читайте также"Пробирает до мурашек": Настя Каменских сверкнула формами на пикантном фото
"Каждый новый день - это день, которого вы никогда раньше не видели. Наслаждайся каждым моментом", "Снимай уже все, Настенька", "Настя ты очень красивая!!! Красоточка!", Шикарная женщина", "Богиня", "Ты супер, ты класс, хочу тебя я по сто раз", - завалили Каменских комплиментами подписчики.
Напомним, ранее сообщалось:
- Кайли Дженнер, звезда социальных сетей, модель и единоутробная сестра Ким Кардашьян, побаловала все 200 миллионов своих фолловеров новым соблазнительным образом.
- Девушка выложила фото, где она позирует в сером бархатном купальнике с весьма откровенными вырезами (который показал сразу все ее прелести).