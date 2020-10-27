Собчак рассказала, как именно переболела коронавирусом

Ксения Собчак / УНИАН

Одиозная российская телеведущая, светская львица и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак рассказала в деталях о том, как переболела китайским коронавирусом Covid-19.

О своей болезни она рассказала в программе Док-Ток от 26 октября. Собчак вышла в эфир удаленно по видеосвязи, поскольку находится на самоизоляции ‒ чтобы не подвергать опасности коллег. "Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше. Я дома, практически выздоровела, но не могу еще находится в студии", — рассказала она.

Собчак утверждает, что летом нынешнего года коронавирусом болел ее сын Платон (от брака с актером Максимом Виторганом). "Мы были с ним все время вместе, в тесном контакте, он обнимал меня, целовал", — призналась она

По словам Собчак, сперва у нее повысилась температура до 37,8 по Цельсию. Ощущения были, как при обычной простуде ‒ слабость и постоянное желание сна. А потом температура начала расти, появился сухой кашель, а на четвертый день исчезла обоняние.

"У меня было ощущение, что я сутками сплю, а позже пропали запахи", — рассказала она.

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