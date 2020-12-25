"Сочная": Даша Трегубова без белья засветила грудь на пикантном снимке

Даша Трегубова / Instagram

Телеведущая Даша Трегубова показала пикантные фото, которые для нее сделала Водченко Анастасия в стиле шоу "Дорога Дорога" с Дашей.

На фото, которые показала Даша Трегубова, она позирует в своем наряде байкерши из кожаной курточки и шлема, но без белья. Девушка повернулась боком и засветила соблазнительные формы под курточкой, не прикрытые лифчиком или футболкой.

"В этом году наездила на байке больше, чем за несколько предыдущих. Так что надо определиться какая байкерша лучше - в цвете или чб", - пишет она в Instagram

Даша Трегубова / Instagram

Даша Трегубова / Instagram

"Даша пожалуйста можно не так часто выкладывать фотографии, а то я не успеваю придумывать комментарии. А так фотка огонь", "Цвета очень хорошие на цветной, но лично мне в ч/б более характерность глубже, харизматичние что-ли", "Конечно цвет, видно отсутствие белья", "В данной ситуации -цвет однозначно!!! Сочная фотка", "Прекрасна везде, а В цвете лучше", - пишут ей в комментарях.

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