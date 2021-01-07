"Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде

Российская певица Оля Серябкина, известная выступлением в группе Серебро с Еленой Темниковой, поделилась слишком откровенным фото.
Певица Оля Серябкина, которая нынче выступает сольно под псевдонимом Molly, похвалилась упругой грудью в очень сексуальном белье.
Оля Серябкина в Instagram показала себя в черной юбке с бахромой и прозрачном лифчике, который не скрывает ее внушительные прелести, а демонстрирует во всей красе. Серябкина показала большое фото, на котором подняла руки и светонула возбужденным сосками, а также коллаж с фотографиями поменьше, на которых сексуально позировала для фотографа.
"Настроение на юбки", - подписала она фото.
- "Несите огнетушитель",
- "Ну нельзя же быть такой горячей",
- "Как всегда сочная, как сочельник",
- "А ты клевая",
- "Классное тело",
- "Можно в тебя влюбиться, как в последний закат солнца?",
- "Просто огонь",
- "Хорошая", - пишут ей в комментариях, не минуя своим вниманием откровенные формы девушки.
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Автор: Александр Галаджий