"Сочная с*чка": украинская блогерша показала интимные таланты в раздевалке

Евгения Мосиенко / Instagram

25-летняя киевлянка Евгения Мосиенко, получившая особую популярность на соревнованиях по показу купальник и позиционировавшая себя как фитнес блогер, показала в Instagram откровенные фото и видео, сделанные в раздевалке.

Евгения Мосиенко продемонстрировала свой необычный интимный навык на видео

"Скажи: "Привет"", - подписала она фото.

На видео девушка в облегающем боди повернулась боком, оттопырила сочные ягодицы, и показала, что она может с ними делать, чем привела в восторг поклонников.

Потом девушка повернулась к зеркалу лицом, и сделала сэлфи со своим глубоким декольте, из которого буквально выкачивалась соблзанительная грудь.

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

"Оо как мы умеем двигать попой"

"Сраката с*чка"

"Сочная с*чка",

"... есть что потрогать !",

"Жень, любовь моя. Почему твоя задница движется?"

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