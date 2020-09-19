"Сочная с*чка": украинская блогерша показала интимные таланты в раздевалке

Украинская спортивная блогер и модель Евгения Мосиенко вызвала бурный восторг поклонников своими интимными способностями.
25-летняя киевлянка Евгения Мосиенко, получившая особую популярность на соревнованиях по показу купальник и позиционировавшая себя как фитнес блогер, показала в Instagram откровенные фото и видео, сделанные в раздевалке.
Евгения Мосиенко продемонстрировала свой необычный интимный навык на видео
"Скажи: "Привет"", - подписала она фото.
На видео девушка в облегающем боди повернулась боком, оттопырила сочные ягодицы, и показала, что она может с ними делать, чем привела в восторг поклонников.
Потом девушка повернулась к зеркалу лицом, и сделала сэлфи со своим глубоким декольте, из которого буквально выкачивалась соблзанительная грудь.
"Оо как мы умеем двигать попой"
"Сраката с*чка"
"Сочная с*чка",
"... есть что потрогать !",
"Жень, любовь моя. Почему твоя задница движется?"
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