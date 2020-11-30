"Сочнее груши": Даша Астафьева сексуально засветила формы в откровенной фотосессии

Даша Астафьева / Instagram

Украинская певица экс-модель Plaboy Даша Астафьева показала свои новые откровенные фото в крошечном мини-бикини, которое подчеркивает выдающиеся женские формы девушки.

Известная модель откровенных фотосессий в стиле НЮ, Даша Астафьева в этот раз не стала полностью раздеваться, но демонстрация ее крошечного голубого бикини в этот раз ничуть не хуже обнаженных фото.

"Подслушано утром:- Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла!!!( с вафлей во рту )Тиффани и не снились такие завтраки)))", - подписывает фото Даша в своем инстаграм.

На фото Даша Астафьева соблазнительно изогнулась, демонстрируя длинные ножки и аппетитную грудь, которую не может полностью скрыть купальник.

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

"Сочнее груши", "Дафа самая красивая", " Богиня, "Вы самая красивая на свете", "Тетенька вы прекрасны!", "Вот это красотище", "Какая божественная фигура", - пишут ей в комментариях.

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