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София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру

27 января 2021, 02:11

22-летняя модель София Ричи показала шикарные фото с отдыха.

София Ричи
София Ричи / Instagram

Американская модель, дочь Лайонела Ричи София похвалилась юными формами на снимке, который застал ее за отдыхом у бассейна.

София Ричи в Instagram показала упругие ягодицы и соблазнительные ножки. Девушка позировала сидя на краю бассейна и читая книгу. Тот, кто ее фотографировал, застал ее "врасплох" спровоцировав естественную позу и искреннюю улыбку девушки.

София Ричи
София Ричи / Instagram

Поклонники и друзья пришли в восторг от такого милого фото, и написали сотни комментариев, которые восхваляют фигуру девушки.

Ранее участница Танців з зірками показала пикантное фото, засветив сочные формы.

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