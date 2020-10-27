Солист Би-2 "подхватил" коронавирус и лечится

Лева Би-2 (слева) / УНИАН

Легендарный российский рок-музыкант Лева Би-2 (настоящее имя - Егор Бортник) ‒ солист и фронтмен соответствующего музыкального коллектива, заразился китайским коронавирусом Covid-19.

Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети Instagram. На все вопросы встревоженных фанатов в комментариях Лева Би-2 сообщил, что болеет уже некоторое время, но постепенно выздоравливает и с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.

Фанаты желают 48-летнему музыканту скорейшего выздоровления и делятся собственным опытом ‒обсуждая, к примеру, у кого из них на какой день пропало обоняние и вкус.

Би-2 во главе с Левой и Шурой (гитаристом и фронтменом коллектива) записали много успешных альбомов, а их песни звучали в саундтреках ко множеству известных фильмов ‒ "Брат 2", "Сестры", "Война", а также во франшизах "елки", "Мамы" и "О чем говорят мужчины".

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