Солистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фото

Ксения Попова / instagram.com/xseniyapopova

Украинская певица и участница нового состава легендарного девичьего поп-коллектива ВИА Гра Ксения Попова порадовала тысячи своих фолловеров пикантными снимками.

24-летняя певица опубликовала серию сексуальных фотографий на своей странице в социальной сети Instagram. Попова лукаво позировала в корсете и трусах белого цвета. Пикантный образ девушка со стилистами дополнила легким макияжем с акцентом на глазах.

Также сообщается, что автором съемки стала известный украинский фотограф Елизавета Ковалевская.

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Напомним, ранее сообщалось: