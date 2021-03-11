Солистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фото

Ксения Попова, несмотря на небольшой пока стаж работы в ВИА Гре, умело, со знанием дела и вкусом позирует в полуобнаженном виде для десятков тысяч фанатов.
Украинская певица и участница нового состава легендарного девичьего поп-коллектива ВИА Гра Ксения Попова порадовала тысячи своих фолловеров пикантными снимками.
24-летняя певица опубликовала серию сексуальных фотографий на своей странице в социальной сети Instagram. Попова лукаво позировала в корсете и трусах белого цвета. Пикантный образ девушка со стилистами дополнила легким макияжем с акцентом на глазах.
Также сообщается, что автором съемки стала известный украинский фотограф Елизавета Ковалевская.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками. Она показала, как натянулся на груди пляжный топ.
- До того бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос ошеломила пользователей Сети тем, как она похудела после рождения второго ребенка. Девушка без лифчика показала похудевшее после беременности тело
- К слову, в октябре прошлого года бессменный продюсер коллектива ВИА Гра, композитор Константин Меладзе в очередной, уже двадцатый раз, обновил его состав. Теперь в группе поют Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.
Автор: Дмитрий Видоменко