Племянница Ротару снялась топлес в интимной фотосесии

Sonya Kay / Instagram

Певица Sonya Kay поделилась философскими размышлениями, который она разбавила откровенным фото, на котором позирует с голой грудью.

Sonya Kay снялась топлес на откровенным фото в Instagram.

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится", - пишет девушка.

Племянница Софии Ротару, которая принципиально строит карьеру без помощи именитой родственницы, поделилась горячи и чувственным фото.

На снимке Соня Кей позирует топлес, прикрывая грудь руками - точно на ней только пышная зеленая юбка, которая ниспадает волнами на пол. Девушка позирует в зале на кресле - сидя и откинувшись на спинку, закинув голову и одну руку положив на голую грудь.

Sonya Kay / Instagram

Поклонники Сони пришли в восторг от фото и полностью согласились с ее словами и их философским смыслом, о чем и написали в комментариях под снимком.

Напомним, Алина Гросу бесстыже показала огромную грудь