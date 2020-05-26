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Племянница Ротару снялась топлес в интимной фотосесии

26 мая 2020, 11:20

Украинская певица Sonya Kay порадовала поклонников очень чувственным фото, на котором на ней нет белья.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

Певица Sonya Kay поделилась философскими размышлениями, который она разбавила откровенным фото, на котором позирует с голой грудью.

Sonya Kay снялась топлес на откровенным фото в Instagram.

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится", - пишет девушка.

Племянница Софии Ротару, которая принципиально строит карьеру без помощи именитой родственницы, поделилась горячи и чувственным фото.

На снимке Соня Кей позирует топлес, прикрывая грудь руками - точно на ней только пышная зеленая юбка, которая ниспадает волнами на пол. Девушка позирует в зале на кресле - сидя и откинувшись на спинку, закинув голову и одну руку положив на голую грудь.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

Поклонники Сони пришли в восторг от фото и полностью согласились с ее словами и их философским смыслом, о чем и написали в комментариях под снимком.

Напомним, Алина Гросу бесстыже показала огромную грудь

новости шоу бизнеса Sonya Kay
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