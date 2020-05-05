Дочь Веры Брежневой сверкнула грудью и завела сеть пикантным фото

Соня Киперман / Instagram

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, может иметь успешную карьеру в модельном бизнесе, так как может похвастаться идеальной фигурой.

Соня Киперман похвалилась соблазнительной фигурой в своем Instagram.

"Солнечная детка", - подписала фото Соня.

На фото Соня Киперман позирует в зеленом бикини, которое не скрывает ее соблазнительных форм и длинных ножек. Соня сумела подчеркнуть сочные женские формы и стройные ножки на фото удачной позой. Также она продемонстрировала модные солнцезащитные очки и золотистые на солнце волосы.

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фото Сони Киперман.

"Ради тебя можно и ориентацию поменять", "Сильно на Вику здесь похожа!))", "Ты такая красивая", "Солнечный зайка", "Шикарная фигура", "Как стать такой же красивой как ты?", "Модель! Вся в маму!!!", - пишут в комментариях/

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