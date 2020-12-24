Соня Киперман засветила грудь в крошечном бикини

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман опубликовала архивные фото с моря, и засветила соблазнительные формы в крошечном синем бикини.

Дочь Веры Брежневой показала свои фото в Instagram. На снимках она поднимается из воды после купания, игриво и элегантно позируя при этом, и показывая свои достоинства с лучшего ракурса

"Скучаю за летом", - пишет она под фото, засветив сексуальные формы, едва прикрытые купальником.

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

"Моя красавица", - написала ей Вера Брежнева.

"Красивая дочка как и мама, люблю вас девочки!!! Сегодня смотрела все старые клипы Виагры, это просто огонь - как я обожаю песни Константина Меладзе. Исключительный, талантливый мужчина, как он чувствует женскую душу!!! Девченки как вам повезло", "Ох, мой Бог, как горячо", "Красиво", "Горячо, горячо, горячо", - пишут в комментариях.

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