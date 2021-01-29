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Соня Плакидюк сверкнула бюстом в прозрачном платье на развратной фотосессии

29 января 2021, 11:34

Фэшн-фотограф и эксперт реалити Топ-модель по-украински Соня Плакидюк опубликовала пикантное фото с полуголыми парнями.

Соня Плакидюк
Соня Плакидюк / Instagram

Украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк возбудила фантазию своих поклонников, когда опубликовала пикантное и редкое фото, на котором позирует сама. Обычно Соня Плакидюк в подобных фотосессиях выступает как фотограф, так что и друзья и подписчики в Instagram порадовались редкому кадру.

Соня Плакидюк опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в прозрачном наряде, демонстрируя соблазнительные подробности фигуры в окружении молодых манекенщиков.

Соня Плакидюк сверкнула грудью в сексуальном прозрачном платье с корсетом, который в силу прозрачности не скрывал ее прелестей. Девушка скоромно "замазала" интимные подробности на снимке, но поклонники все равно смогли оценить ее шикарнфе формы.

"Для тех, кто интересовался, как проходят наши съемки — вот так", - подписала она фото, назвав платье "на случай важных переговоров".

Девушка отметила, что снимок сделал ее коллега Дмитрий Комиссаренко.

Соня Плакидюк
Соня Плакидюк / Instagram

"Какая ты красивая. А эти милые детки", - пишет Оля Полякова.

"Яка краса, ну Соня", "Там мають бути дівчата ",

"Мать моя женщина... Да и с любой стороны камеры ты богиня.... Разве так может быть",

"Правильно! Доминируй/властвуй/унижай",

Ранее Регина Тодоренко засветила сексуальные ягодицы на пикантном фото

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