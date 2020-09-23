"Соседям повезло": Настя Каменских показала грудь на балконе

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских удивила поклонников очень откровенной фотосесссией, которую сделала на отдыхе топлес.

Настя Каменских топлес засветила грудь на фото в Instagram

"Я верю в то, что все в мире - это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей.⠀И только потом сбудутся в настоящем. Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!", - написала она к фотосессии.

На трех фото Настя Каменских позирует в красных прозрачных трусах на балконе в гостинице с видом на сад. Рядом видны другие здания комплекса, и то ли море, то ли озеро.

На фото Каменских стоит отвернувшись от фотографа, но не прикрыв грудь, так что фанаты не смогли не отметить, что тому, кто ее видел в это время с другой стороны - крупно повезло.

На другом фото Каменских повернулась в полуоборота, прикрыв грудь руками, а на третьей - повернулась лицом, небрежно прикрыв грудь руками, и предоставив на обозрения соблазнительные формы и стройную фигуру.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Секси девочка", "Шикарна", "Самая Красивая женщина",

"Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст то не прикрыт",

"То есть, тот чувак, живущий напротив, мечтал увидеть Вашу грудь?", "Какая попа",

"Блин, куда сиси шикарные делись?",

"Очень сексуально", "Настя, твой попец уже весь мир видел! Покажи уже что-то другое, чтоб хоть кого-то удивить",

Ранее звезда Папиных дочек показала грудь в мокрой майке, и поманила на откровенную выставку.