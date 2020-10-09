"Сосочки торчат": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников аппетитными формами в крошечном бикини, которое не смогло скрыть ее фигуру.

Настя Каменских показала шикарные формы на фото в Instagram и напомнила про спорт.

"Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела? Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6:00 с пробежки! И это такое классное начало дня! Давайте к нам! Записывайтесь на интенсив по ссылке в закреплённых сторис!", - пишет Каменских

На фото Настя Каменских в тоненьком желтом бикини позирует на пирсе после купания.

Мокрая Каменских показала не только длинные стройные ножки и стройную фигурку, но и сексуальные ягодицы и возбужденную грудь.

Настя Каменских / Instagram

"Очень красивая. ) приятно смотреть на естественные женские формы. А не на перекаченных силиконовые кукол",

"Очень женственная и сексуальная!"

"Фигурка - просnо супер! Аппетитная, сочная! Мода на дохлых уходит"

"Ни чего себе теплая фотка!? Стоит замерзла, сосочки торчат!"

Ранее Ирина Морозюк не вместила огромную грудь в очень откровенное бикини.