"Сосочки торчат": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото

Украинская певица Настя Каменских, которая получила свою "Звезду славы" в Киеве, показала пикантное фото, которое раззадорило ее поклонников.
Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников аппетитными формами в крошечном бикини, которое не смогло скрыть ее фигуру.
Настя Каменских показала шикарные формы на фото в Instagram и напомнила про спорт.
"Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела? Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6:00 с пробежки! И это такое классное начало дня! Давайте к нам! Записывайтесь на интенсив по ссылке в закреплённых сторис!", - пишет Каменских
На фото Настя Каменских в тоненьком желтом бикини позирует на пирсе после купания.
Мокрая Каменских показала не только длинные стройные ножки и стройную фигурку, но и сексуальные ягодицы и возбужденную грудь.
"Очень красивая. ) приятно смотреть на естественные женские формы. А не на перекаченных силиконовые кукол",
"Очень женственная и сексуальная!"
"Фигурка - просnо супер! Аппетитная, сочная! Мода на дохлых уходит"
"Ни чего себе теплая фотка!? Стоит замерзла, сосочки торчат!"
Ранее Ирина Морозюк не вместила огромную грудь в очень откровенное бикини.