Совершенно голая Tayanna свела с ума идеальной фигурой

Tayanna / Instagram

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna взбудоражила фантазию своих поклонников откровенной фотосессией, которую устроила для журнала XXL.

Таянна показала сочную грудь и позировала совершенно обнаженной а все, что использовала чтобы прикрыться - только пышный цветочек между ног. Фото Татьяна опубликовала в своем Instagram.

"Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь - сделаешь. Ведь желание и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло - следуй за ним. DIGITAL COVER SUMMER 2020 TAYANNA XXL UKRAINE", - пишет Tayanna

На фото Татьяна позирует стоя совершенно голая, продемонстрировав сочную грудь и соблазнительное гладенькое тело, которое прикрыто только одним цветочком, зажатым между ногами. Девушка томно закрыла глаза и с вдохновением позировала фотографу XXL.

Tayanna / Instagram XXL

На другом фото, которое сделано в цвете, Tayanna прикрылась легким платьем-халатом розового цвета, под которым у нее не было белья, но девушка все равно смогла во всей красе продемонстрировать стройную фигуру и соблазнительную грудь, частично прикрытую полами халатика.

Tayanna / Instagram XXL

"В своих выступлениях на публике и клипах Tayanna неотступно придерживается женственного и соблазнительного образа. Сдержанные наряды с сексуальными элементами,которые не оголяют все, но дают место для фантазии, томный взгляд, сильный голос – такой ее знают зрители и именно такой она предстала в новой фотосессии для мужского глянца", - пишет XXL.

Tayanna украсила Digital- обложку известного журнала за июль 2020.

"Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам,женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир, становлюсь сильнее и открытие", - призналась певица.

Татьяна не только снялась в фотосессии для издания, но также ответила на вопросы о том, как обрела женскую силу, поделилась своими жизненными правилами.

"Ты решила распространить инфаркты по стране?" Божественно красива", "Квіточка наша", "Ніжна і тендітна ", "Фантастична жінка!", "Неймовірна ніжність", "Вау, божественно", "Красота загляденье", "Класс", "Круто", - пишут в комментариях.

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