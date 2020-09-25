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Создатель сериала Перші ластівки сказал, кто Друг на самом деле

25 сентября 2020, 17:19

Сценарист и режиссер сериала Первые ласточки Евгений Туник все-таки раскрыл, кто же на самом деле Друг.

Перші Ластівки - кто Друг
Перші Ластівки - кто Друг / кадр из сериала

Сериал Перші Ластівки вышел 11 ноября 2020 года, и в нем было 8 часовых серий. Главная интрига сериала осталась не раскрытой - кто был таинственным Другом, который отправлял смс и убивал подростков?

Финальная сцена 8-й серии Первых ласточек оставила после себя множество вопросов. И главный среди них – "Кто Друг?"

В поисках ответов поклонники проекта снова и снова пересматривали серии, пытаясь найти хоть малейший намек на личность Друга, пристально рассматривали скриншоты и допрашивали актеров в Direct.

Когда Новый канал объявил о старте съемок второго сезона "Первые ласточки. Zависимые", у зрителей появилась надежда, что они наконец-то увидят лицо Друга.Читайте такжеПерші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки

Однако проект приобрел формат антологии: актеры – те же, сюжет и персонажи – абсолютно новые. Узнав об этом, многие зрители почувствовали себя обманутыми, мол, нельзя закончить историю, не раскрыв главную интригу – личность человека, скрывающегося под капюшоном.

Поэтому создатель сериала Евгений Туник ответил на главный вопрос. Он подчеркнул, что решение не показывать в финальной сцене лицо человека под капюшоном было осознанным. В этом заложен глубокий смысл.

"Первый сезон был закрыт полностью, история получила логическое завершение. Сначала казалось, что главным антагонистом был Антон, но в финале выяснилось, что он и сам стал чьей-то марионеткой. Чьей конкретно? Для меня этот вопрос метафорический. Все мы понимаем, что за любым злом стоит еще большее зло. Именно эту мысль мы и пытались донести, решив не раскрывать личность человека на крыше. Мне лично не было интересно, кто сидит под капюшоном. Потому что для меня, повторюсь, это метафора. Понимаю, что многие восприняли сцену на крыше буквально и почувствовали себя обманутыми, не увидев лица Друга. Но считаю, что пришло время приучать зрителя относиться к некоторым вещам метафорически. Искать более глубокий смысл", - сказал он Новому каналу.

Перші Ластівки 2 сезон
Перші Ластівки - финал / Новий канал

Сценарист и шоуранер сериала Первые ласточки также признался, что о Друге мы еще услышим. Эта тема будет подниматься в новом сезоне сериала, но не станет главной сюжетной линией.

"Поскольку оба сезона Ласточек созданы в одной вселенной, полностью вычеркнуть линию Друга было бы нелогично. По сюжету, после событий первого сезона прошло некоторое время, история о Друге и игре Ласточки, которая привела ко множеству смертей, получила огласку. Эта тема проходит сквозной линией через весь сюжет. Но сказать, что она главная, я не могу", - намекнул он.

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