"Спасибо от всех футфетишистов": Серябкина показала пикантное фото

Оля Серябкина / Instagram

Российская певица Molly, чье настоящее имя Оля Серябкина, показала пикантное фото на природе, позируя на причале в воде.

Оля Серябкина показала соблазнительные формы в Instagram.

"Карамелизируюсь", - пишет она под фото.

На снимке Оля Серябкина демонстрирует крупным планом свои длинные ножки, лежа в воде в коричневом купальнике, во всей красе представляя сочные бедра и стройную фигуру.

Оля Серябкина / Instagram

Поклонники завалили ее комплиментами и пошлыми комментариями.

"спасибо от всех футфетишистов", "Красотка", "Тебе так идёт такая прическа ", "А продолжение", "Мыла Марусенька белые ножки..", "Chocolate", "Самая красивая", "Оля, можно на тебя подрочить?", "Красотка", "Оль ты немного загорела и превращаешься в шоколадку. Так бы сьела тебя.", "Водяной там снизу не приписюнится?))))", - пишут в комментариях.

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