"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья

Maruv / Instagram

Эпатажная Maruv на карантине готовится запускать в продажу линию сексуального белья в том же БДСМ-стиле, что и ее клипы и выступления.

Девушка продемонстрировала на себе минималистическую комбинацию, на которой грудь прикрывает только полосочка ткани, а трусики не закрывают лобок, а только самую интимную часть тела Maruv.

"Та дам!!!!! Теперь появится еще и нижнее белье. Комплект Black Devil доступен к предзаказу", - заявила девушка.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо очень", "Оооо! Роскошное и горячее, шикарно!!!",

"Срамота, стыда не видела ?", "Носи ты его сама и на голову одень", "Вот это секс", "Вкусно",

"Вот это просто кайф!!!", "Соблазнительная", "Громко", "Это жесть", "Очень смело",

"Давай уж пельмень показывай!", "Какая же Марув красотка",

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