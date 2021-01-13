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"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья

13 января 2021, 12:20

Певица Maruv запускает новую линию одежды - эротическое белье, которое она решила продемонстрировать на себе самой.

Maruv
Maruv / Instagram

Эпатажная Maruv на карантине готовится запускать в продажу линию сексуального белья в том же БДСМ-стиле, что и ее клипы и выступления.

Девушка продемонстрировала на себе минималистическую комбинацию, на которой грудь прикрывает только полосочка ткани, а трусики не закрывают лобок, а только самую интимную часть тела Maruv.

"Та дам!!!!! Теперь появится еще и нижнее белье. Комплект Black Devil доступен к предзаказу", - заявила девушка.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

"Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо очень", "Оооо! Роскошное и горячее, шикарно!!!",

"Срамота, стыда не видела ?", "Носи ты его сама и на голову одень", "Вот это секс", "Вкусно",

"Вот это просто кайф!!!", "Соблазнительная", "Громко", "Это жесть", "Очень смело",

"Давай уж пельмень показывай!", "Какая же Марув красотка",

Ранее телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии

Maruv новости шоу бизнеса
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