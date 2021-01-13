"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья

Певица Maruv запускает новую линию одежды - эротическое белье, которое она решила продемонстрировать на себе самой.
Эпатажная Maruv на карантине готовится запускать в продажу линию сексуального белья в том же БДСМ-стиле, что и ее клипы и выступления.
Девушка продемонстрировала на себе минималистическую комбинацию, на которой грудь прикрывает только полосочка ткани, а трусики не закрывают лобок, а только самую интимную часть тела Maruv.
"Та дам!!!!! Теперь появится еще и нижнее белье. Комплект Black Devil доступен к предзаказу", - заявила девушка.
"Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо очень", "Оооо! Роскошное и горячее, шикарно!!!",
"Срамота, стыда не видела ?", "Носи ты его сама и на голову одень", "Вот это секс", "Вкусно",
"Вот это просто кайф!!!", "Соблазнительная", "Громко", "Это жесть", "Очень смело",
"Давай уж пельмень показывай!", "Какая же Марув красотка",
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