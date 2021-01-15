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"Сразу не узнала": Наталия Могилевская сверкнула голой грудью и произвела фурор

15 января 2021, 12:30

Помолодевшая Наталья Могилевская продемонстрировала на пикантных фото отдых с банями и джакузи в украинском горном курорте.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram

Голая Наталья Могилевская поделилась с поклонниками своей радостью по поводу удавшегося отдыха, который мог сорваться из-за коронавируса и выступлений.

Певица призналась, что после традиционного новогоднего выступления она с командой смогла отдохнуть и попариться в баньках знаменитого курорта в уединении и наедине с природой. Фото природы и процесса принятия горячих ванн Наталия Могилевская показала в Instagram.

Певица засветила сочную грудь на фото в бадье с горячей водой, которую она принимала на улице. Она прикрыла полотенцем мокрые волосы, но ванну предпочла принимать с минимумом одежды на теле.

Кроме того Наталья показала фото с другого ракурса с самим крыльцом, а также природу вокруг.

"Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь, мы как всегда были на сцене! Я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году. Спасибо Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами...Это были самые красивые рассветы и самое вкусное тыквенное меню. Люблю вас! Спасибо огромное!", - пишет она.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram

"Вообще на себя не похожи... как такое возможно?", "Какая красота и спокойствие. Очень красивые снежные пейзажи. Нам в свое время тоже повезло с погодой", "Ого лет 20 здесь вам не больше", "Красота", "Наташа, я вас не узнала на фото, думала что за девчушка..", "Красотка, сразу даже и не узнала. Шикарно выглядите!", - пишут ей в комментаниях.

Ранее украинская Холостячка обольстительно разделась для откровенной фотосессии.

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
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