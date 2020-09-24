"Стало хуже": Камалия не может вылечить коронавирус

Камалия с мужем болеет коронавирусом / Instagram

Украинская певица Камалия рассказала, что спустя 18 дней лечения коронавируса, смертельная зараза никак не проходит, и симптомы становятся тяжелее.

Камалия рассказала, в Facebook, что у нее мужа очень плохой результат КТ на фоне коронавируса.

"Идет 18-ый день нашей болезни на Ковид 19!( Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!(", - говорит она.

Камалия / Instagram

В то же время, Камалия рассказала, что коронавирусом болеют даже ее сотрудники.

"Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы", - добавила она.