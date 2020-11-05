Стас Пьеха раскрыл тяжелые последствия коронавируса

Российский певец Стас Пьеха после выздоровления от коронавируса рассказал, что последствия неприятны для него как для певца.
Российский певец Стас Пьеха исцелился от коронавируса, но пожаловался на тяжкие осложнения после болезни.
Стас Пьеха в интервью КП.ру признался, что сильно охрип после коронавируса, и до сих пор не восстановил голос.
"Основное лечение длилось две с половиной недели, сейчас продолжаю пить витамины. Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", – сообщил Пьеха.
Также исполнителю пришлось заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы минимизировать последствия пневмонии, и он порадовался, что когда-то занимался спортом.
"Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел.
Но хуже всего, это то, что у певца охрип голос.
"Сейчас я пожинаю плоды. Но считаю, что отделался не то, чтобы легко, но не так тяжело, как могло быть.", - объясняет он.
Стас Пьеха отметил, что вынужденный перерыв в спорте и музыке только временный, однако отметил некую абсурдность на фоне коронавируса.
"Я продолжаю пить много жидкости – поддерживаю водный баланс, чтобы кровь не загущалась. У меня остался прибор, который замеряет сатурацию, и я ежедневно ее проверяю. Мне кажется, это уже больше какая-то параноидальная история."
Вместо новогодних концертов и корпоративов Стас Пьеха занимается "попытками внедриться" со своим контентом на Youtube, и больше это для психологического спокойствия.
Как ранее сообщал Главред, принц Уильям тайно переболел коронавирусом.