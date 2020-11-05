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Стас Пьеха раскрыл тяжелые последствия коронавируса

5 ноября 2020, 12:44

Российский певец Стас Пьеха после выздоровления от коронавируса рассказал, что последствия неприятны для него как для певца.

Стас Пьеха
Стас Пьеха / Instagram Стас Пьеха

Российский певец Стас Пьеха исцелился от коронавируса, но пожаловался на тяжкие осложнения после болезни.

Стас Пьеха в интервью КП.ру признался, что сильно охрип после коронавируса, и до сих пор не восстановил голос.

"Основное лечение длилось две с половиной недели, сейчас продолжаю пить витамины. Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", – сообщил Пьеха.

Также исполнителю пришлось заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы минимизировать последствия пневмонии, и он порадовался, что когда-то занимался спортом.

"Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел.

Но хуже всего, это то, что у певца охрип голос.

"Сейчас я пожинаю плоды. Но считаю, что отделался не то, чтобы легко, но не так тяжело, как могло быть.", - объясняет он.

Стас Пьеха отметил, что вынужденный перерыв в спорте и музыке только временный, однако отметил некую абсурдность на фоне коронавируса.

"Я продолжаю пить много жидкости – поддерживаю водный баланс, чтобы кровь не загущалась. У меня остался прибор, который замеряет сатурацию, и я ежедневно ее проверяю. Мне кажется, это уже больше какая-то параноидальная история."

Вместо новогодних концертов и корпоративов Стас Пьеха занимается "попытками внедриться" со своим контентом на Youtube, и больше это для психологического спокойствия.

Как ранее сообщал Главред, принц Уильям тайно переболел коронавирусом.

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