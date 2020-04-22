Stay At Home - Леся Никитюк и PZF записали песню

Леся Никитюк и Patsyki Z Franeka записали песню / Instagram

Звезда Нового канала Леся никитюк представила новую коллаборацию с Культовой Группой Patsyki Z Franeka – англоязычный сингл #Stayathome

Из-за эпидемии COVID-19 украинцы уже больше месяца находятся на карантине. Всем было трудно привыкнуть к новому вызову. Но ради сохранения собственного здоровья и жизни тысяч украинцев нужно оставаться дома!

Ведущая Нового канала Леся Никитюк и украинская группа Patsyki Z Franeka записали совместный англоязычный трек #Stayathome в поддержку всем, кто придерживается карантина, и тем, кто уже устал от него.

"Оставайтесь дома сегодня, чтобы у вас было завтра – таков философский посыл этой песни. Слова трека очень просты. Уверен, что большинство англоязычных фраз вы уже знаете. И вам будет легко их напевать!", – говорит фронтмен PZF Назар Худин.

Сегодня песня впервые зазвучит на всех музыкальных площадках.

"Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборациюИдея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome – это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны", – рассказывает ведущая.

Stay At Home - Леся Никитюк и PZF смотреть онлайн:

Patsyki Z Franeka и Леся Никитюк также запустили социальных сетях челлендж #staytohavetomorrow. Его уже поддержали блогеры, музыканты и селебритис, среди которых Verbаaa, Дима Варварук, Аня Тринчер и многие другие.