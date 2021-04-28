СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу

Холостячка 2021 / СТБ

Создатели шоу Холостячка готовы представить героиню нового 2 сезона проекта, и рассказать подрробности о съемках и правилах проекта.

Как сообщает пресс-служба СТБ, уже 29 апреля накануне нового выпуска 11 сезона Холостяка, фанаты узнают имя Холостячки 2021.

"Уже в этот четверг телеканал СТБ объявит имя главной героини второго сезона", - говорится в сообщении.

После грандиозного успеха первого сезона романтического реалити Холостячка зрители долго обсуждали, кто будет следующей счастливицей, и массово предлагали принять эту роль телеведущей Лесе Никитюк.

"После грандиозного финала первого сезона немало успешных женщин изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми желанными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячки", - комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.

Телеканал СТБ объявил, что официально начинает работу над вторым сезоном проекту.

В эфире ток-шоу Как выйти замуж в 19:00 будет рассекречена главная интрига - имя новой Холостячки, которая этой осенью будет выбирать любовь на СТБ.

Как извкестно, все выпуски шоу Холостяк и Холостячка выходят по пятницам на СТБ в 19-00. По четвергам идет ток-шоу Как выйти замуж, где обсуждают актуальные проблемы шоу.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе с финала шоу Холостячка, где выиграл сценарист Квартала 95.

Напомним, что в декабре 2020 года в большом интервью Мишина и Эллерт рассказали, к какой свадьбе они готовятся.