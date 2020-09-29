"Стекаю водопадами": Рита Дакота взбудоражила откровенными фото

Российская певица Рита Дакота опубликовала откровенную фотосессию в бассейне, и вызвала у поклонников восторг своими сексуальными формами.
Российская певица Рита Дакота поделилась фото из откровенной фотосессии, которую приурочила к своей новой песни "Рубашка", и процитировала часть песни.
Рита Дакота в Instagram похвасталась мокрой грудью в откровенной фотосессии.
"Ты держишь все обещания
А я тебя за руку
И все до тебя не те
Ты пахнешь кожей и ладаном
И я водопадами
Стекаю в твою постель
Я за роялем голая играю джаз
Не помню, чтобы кто-то так мной любовался... (с) Рубашка
Напишите свою любимую строчку из "Рубашки". И голосуйте за любимое фото со съемок. Эти шедевры сделала моя Оксана Акшина. И я считаю тебя Гением, Ксюша. И мужа твоего. И всех, кто снимал с нами "Рубашку". Готовлю текст для предыстории и ладошки потеют. Очень переживаю. Как это люди воспримут от меня и можно ли вообще так творчески самовыражаться сегодня"., - пишет Рита Дакота.
Она добавила, что другие фото она опубликовала в Telegram, так как боялась, чтобы ее за заблокировал Instagram.
Фото, которые откровенно 18+ тут побоялась, выложила в телеге (ссылка в шапке). Ух", - пишет она.
На фото Рида Дакота позирует в бассейне и рядом с ним в мокром купальнике, доставляя фотографу все самые "вкусные" стороны своей сексуальной фигуры. Она демонстрирует упругие кубики пресса, стройную фигуру, и выпирающую под тонкой тканью купальника грудь.
Несмотря на предосторожности певицы, в фотосессии также есть снимок с возбужденными сосками - а именно такого типа снимки блокировали на днях. в Instagram.
"Фотки просто пожар. Завтра будет точно сексуальный и жаркий день",
"НЕТ ТАМ НИЧЕГО 18+, САМЫЕ ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО ЕСТЬ И ЗДЕСЬ"
"Глубже, глубже палец в рот )) целуй",
"Господи, Рита,это огонь ,огнище"
Ранее Ирина Шейк взбудоражила своих поклонников развратным мокрым фото.