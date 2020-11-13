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"Стоячие тити с имплантами": Варнава посветила грудью в развратной фотосессии

13 ноября 2020, 04:38

Российская артистка Екатерина Варнава устроила неожиданную откровенную фотосессию, на которой продемонстрировала голую попу и грудь

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава / Instagram

Российская актриса кино и театра Катерина Варнава, которая когда-то была партнершей Сергея Притулы и Леси Никитюк на шоу Хто зверху, сняла с себя всю одежду, чтобы продемонстрировать себя в самых горячих ракурсах.

Катерина Варнава показала только одно фото, в то время, как ее фотограф Даниил Величко опубликовал целый фотосет с ягодицами и грудью Варнавы.

"Нужно быть смешным для всех", - пишет Екатерина Варнава.

На фотосессии Катерина Варнава примерила парик с кудрячками в стиле афро, а тело покрыла искусственным загаром, или обработала в фотошопе. Девушка позирует на темном фоне, показывая голую попу и сексуальную грудь, которые представляет в разных ракурсах.

Поклонники по-разному отреагировали на нее неожиданное обнажение, но преимущественно все сделали комплименты или сослались на шуточки.

  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/
  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/
  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/
  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/
  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/
  • Катерина Варнава instagram.com/dvelichko/

"Зачем так пугать людей то", "Очень красивая, очень трогательная. Весёлая, но несмешная. Смешные Ваши сценки и роли. Вы всегда для меня красавица", "Для всех мил не будешь!",

"Срочно в номер! Варнава в роли афроамериканской Мальвины-эксгибиционистки!", "Это. А вот накаченые попы силиконом, стоячие тити с имплантами и губы на пол лица вот это пипец полный",

"Попку бы чуток оттопырить, в поясничке прогнутьИ можно в мир фото и секса прям бомбой нырнуть)", "Уважаю вас за смелость подать себя так ..чтобы другие восхищались!!! Вы молодец!!", "очень красиво и очень сексуально",

Ранее подопечная Потапа певица Ingret разделась на пикантном фото.

Екатерина Варнава новости шоу бизнеса
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