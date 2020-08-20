"Супер попочка": Морозюк в леопардовом купальнике побаловала поклонников интимным фото

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер молодая мать и бывшая футболиста Николая Морозюка Ирина поделилась откровенными фото и завела сеть, показав свои сочные формы во всей красе.

Ирина Морозюк в Instagram завела откровенными фото.

"Почему именно мой марафон? Как я рассказывала, что склонна к набору веса! К сожалению, в течении 7 лет, я много чего пробовала... Уж поверьте! Голодовки! Диеты! Изнурительные, скучные тренировки! Вечно невкусную еду!Апатия к спорту и ко всему, что с ним связано! И самое обидное, что результаты совсем не радовали!!! (А знаете почему? Потому что, изначальный подход был не правильным! Быстро похудеть, не проблема! Но как удержать вес? Как это сделать без стресса? Как, в итоге, превратиться в ту "ведьму", которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи, но без + на весах? Лично для меня это было мечта, которая сбылась. И я готова поделиться с вами. Рассказать все, что знаю и чем пользуюсь. Мой марафон #здоровоеистройноетело будет проходить в течении 2 месяцев и разделен на 4 этапа

1. Начальный

2. Вводный

3. Функционирование

4. Завершение или Полная адаптация

Каждый этап по 2 недели. Готовьтесь. P.S. В этом видео не использован ни один фильтр. Мамой клянусь", - пишет она.

На фото и видео она позирует в леопардовом купальнике-боди, которое сзади полностью открывает ее голую спину и почти не скрывает ни одной из линий ее соблазнительного шикарного тела.

На видео Ирина пританцовывает и сексуально двигает бедрами, натягивая боди снизу и оголяя ягодицы.

"Ира,фигура у вас классная! Не похожа на транса! Именно женственно", "Супер попочка ты огонь", "У моей девушки сиськи побольше. 4 стоячий", "Попка просто супер как и ты сама", "Прекрасна!!!", "Львица, эталон красоты!", - пишут в комментариях.

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