Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра

На шоу Супер Топ-модель по-украински - экватор, и настало время поближе познакомиться с участницами. Какие физические параметры девушек - читайте на Главреде.
Чтобы модель успешно работала по заграничным контрактам, ее параметры должны соответствовать определенным нормам. Это — не секрет для участниц Супер Топ-модели по-украински, которые очень тщательно следят за своими фигурами.
Хотя некоторые девушки не работали моделями до Супер сезона, но каждая может похвастаться своими неповторимыми данным.
Предлагаем узнать, как обстоят дела с сантиметрами у девушек на модельном проекте Нового канала.
Кое-кто из девушек делали пластические операции по улучшению внешности, а кто-то пользуется тем, что наделила природа. Например Софи Беридзе - увеличивала грудь, когда проходила операции по смене пола.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
Самая тонкая талия и самая маленькая грудь — Саша Кугат
Саша Кугат — единственная участница Супер Топ-модели по-украински, которой не то, что не нужно худеть, а даже наоборот — не помешало бы набрать несколько килограммов.
Ее параметры — 78-58-84, что делает девушку победительницей сразу в двух номинациях — "Самая тонкая талия" и "Самая маленькая грудь".
Самые узкие бедра — Вика Рогальчук
Еще одна "дюймовочка" Суперсезона — Вика Рогальчук.
Объем ее бедер — 78 сантиметров, а это более чем на 20 сантиметров меньше у обладательницы самых широких бедер на прокте.
Самые широкие бедра — Ира Ротар
Бедра Ирины Генриховны достигли 100 сантиметров в объеме.
И это — абсолютный рекорд Суперсезона модельного реалити Нового канала.
Самая большая грудь — Софи Беридзе
Самая широкая грудь — у трансгендерной участницы Софи Беридзе.
И составляет ее объем 89 сантиметров.
Самая широкая талия — Таня Брык и Арина Любителева
Одинаковые замеры талии — 69 сантиметров — у Тани Брык и Арины Любителевой.
Параметры остальных участниц Супер Топ-модели по-украински:
- Марго Верховцева — 83-65-88
- Ира Мойсак — 87-61-86
- Амина Досымбаева — 80-68-94
- Саша Литвин — 79-62-88
Напомним, что новый 5 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински выходит на Новом канале 16 ноября в понедельник в 19-00.
Все выпуски шоу Супер Топ-модель по-украински можно смотреть на Новом канале, и на телепортале.