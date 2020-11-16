Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра

Супер Топ-модель по-украински 2020 - параметры участниц / Пресс-служба

Чтобы модель успешно работала по заграничным контрактам, ее параметры должны соответствовать определенным нормам. Это — не секрет для участниц Супер Топ-модели по-украински, которые очень тщательно следят за своими фигурами.

Хотя некоторые девушки не работали моделями до Супер сезона, но каждая может похвастаться своими неповторимыми данным.

Предлагаем узнать, как обстоят дела с сантиметрами у девушек на модельном проекте Нового канала.

Кое-кто из девушек делали пластические операции по улучшению внешности, а кто-то пользуется тем, что наделила природа. Например Софи Беридзе - увеличивала грудь, когда проходила операции по смене пола.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Самая тонкая талия и самая маленькая грудь — Саша Кугат

Саша Кугат — единственная участница Супер Топ-модели по-украински, которой не то, что не нужно худеть, а даже наоборот — не помешало бы набрать несколько килограммов.

Супер Топ-модель по-украински: Саша Кугат - параметры / Пресс-служба

Ее параметры — 78-58-84, что делает девушку победительницей сразу в двух номинациях — "Самая тонкая талия" и "Самая маленькая грудь".

Самые узкие бедра — Вика Рогальчук

Еще одна "дюймовочка" Суперсезона — Вика Рогальчук.

Супер Топ-модель по-украински - Вика Рогальчук - параметры / Пресс-служба

Объем ее бедер — 78 сантиметров, а это более чем на 20 сантиметров меньше у обладательницы самых широких бедер на прокте.

Самые широкие бедра — Ира Ротар

Бедра Ирины Генриховны достигли 100 сантиметров в объеме.

Супер Топ-модель по-украински - Ира Ротар / Пресс-служба

И это — абсолютный рекорд Суперсезона модельного реалити Нового канала.

Самая большая грудь — Софи Беридзе

Самая широкая грудь — у трансгендерной участницы Софи Беридзе.

Супер Топ-модель по-украински - Софи Беридзе / Пресс-служба

И составляет ее объем 89 сантиметров.

Самая широкая талия — Таня Брык и Арина Любителева

Одинаковые замеры талии — 69 сантиметров — у Тани Брык и Арины Любителевой.

Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык - параметры / Пресс-служба

Супер Топ-модель по-украински: Арина Любителева - параметры / Пресс-служба

Параметры остальных участниц Супер Топ-модели по-украински:

Марго Верховцева — 83-65-88

Ира Мойсак — 87-61-86

Амина Досымбаева — 80-68-94

Саша Литвин — 79-62-88

Напомним, что новый 5 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински выходит на Новом канале 16 ноября в понедельник в 19-00.

Все выпуски шоу Супер Топ-модель по-украински можно смотреть на Новом канале, и на телепортале.