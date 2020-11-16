УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра

16 ноября 2020, 17:25

На шоу Супер Топ-модель по-украински - экватор, и настало время поближе познакомиться с участницами. Какие физические параметры девушек - читайте на Главреде.

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер Топ-модель по-украински 2020 - параметры участниц / Пресс-служба

Чтобы модель успешно работала по заграничным контрактам, ее параметры должны соответствовать определенным нормам. Это — не секрет для участниц Супер Топ-модели по-украински, которые очень тщательно следят за своими фигурами.

Хотя некоторые девушки не работали моделями до Супер сезона, но каждая может похвастаться своими неповторимыми данным.

Предлагаем узнать, как обстоят дела с сантиметрами у девушек на модельном проекте Нового канала.

Кое-кто из девушек делали пластические операции по улучшению внешности, а кто-то пользуется тем, что наделила природа. Например Софи Беридзе - увеличивала грудь, когда проходила операции по смене пола.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Самая тонкая талия и самая маленькая грудь — Саша Кугат

Саша Кугат — единственная участница Супер Топ-модели по-украински, которой не то, что не нужно худеть, а даже наоборот — не помешало бы набрать несколько килограммов.

Супер Топ-модель по-украински: Саша Кугат
Супер Топ-модель по-украински: Саша Кугат - параметры / Пресс-служба

Ее параметры — 78-58-84, что делает девушку победительницей сразу в двух номинациях — "Самая тонкая талия" и "Самая маленькая грудь".

Самые узкие бедра — Вика Рогальчук

Еще одна "дюймовочка" Суперсезона — Вика Рогальчук.

Супер Топ-модель по-украински - Вика Рогальчук
Супер Топ-модель по-украински - Вика Рогальчук - параметры / Пресс-служба

Объем ее бедер — 78 сантиметров, а это более чем на 20 сантиметров меньше у обладательницы самых широких бедер на прокте.

Самые широкие бедра — Ира Ротар

Бедра Ирины Генриховны достигли 100 сантиметров в объеме.

Супер Топ-модель по-украински - Ира Ротар
Супер Топ-модель по-украински - Ира Ротар / Пресс-служба

И это — абсолютный рекорд Суперсезона модельного реалити Нового канала.

Самая большая грудь — Софи Беридзе

Самая широкая грудь — у трансгендерной участницы Софи Беридзе.

Супер Топ-модель по-украински - Софи Беридзе
Супер Топ-модель по-украински - Софи Беридзе / Пресс-служба

И составляет ее объем 89 сантиметров.

Самая широкая талия — Таня Брык и Арина Любителева

Одинаковые замеры талии — 69 сантиметров — у Тани Брык и Арины Любителевой.

Супер Топ-модель по-украински - Таня Брык
Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык - параметры / Пресс-служба
Супер Топ-модель по-украински - Арина Любителева
Супер Топ-модель по-украински: Арина Любителева - параметры / Пресс-служба

Параметры остальных участниц Супер Топ-модели по-украински:

  • Марго Верховцева — 83-65-88
  • Ира Мойсак — 87-61-86
  • Амина Досымбаева — 80-68-94
  • Саша Литвин — 79-62-88

Напомним, что новый 5 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински выходит на Новом канале 16 ноября в понедельник в 19-00.

Все выпуски шоу Супер Топ-модель по-украински можно смотреть на Новом канале, и на телепортале.

Алла Костромичева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса Новый канал Топ-модель по-украински Супер топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зіркамиВлад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зіркамиПоявились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками
Следующий материал

Последние новости

17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:45
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
Реклама
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:25
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:56
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
Реклама
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
Реклама
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
11:37
Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя
11:36
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Видео
11:23
Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме Видео
11:20
People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году
11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом Видео
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять