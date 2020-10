Супермодель из Victoria's Secret топлес свела с ума поклонников

Сара Сампайо / Instagram

Португальская супермодель Сара Сампайо показала свои фото, сделанные в ванной топлес, и вызвала восторг у друзей и поклонников.

"Думаю, мои коронавирусные волосы вышли из-под контроля", - подписала она фото.

На снимках Сара Сампайо позирует с пушистыми распущенными волосами топлес так, что отросшые волосы прикрыли самое откровенное, но при этом на фото похвасталась стройной фигуркой и сексуальной грудью.

Коллега Сары Тейлор Хилл написала, что они прямые противоположности - девушка недавно постриглась до короткого каре.

Жасмин Тукс пришла в дикий восторг, а вот Хейли Бибер позавидовала белой завистью: "Lucky bitch!!! My hair could never" (Везучая с*чка, мои такими никогда не станут)

