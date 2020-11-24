Супермодель поздравила сына с днем рождения голым фото

Свое 14-летие подросток наверняка запомнит надолго.
Легендарная супермодель Хайди Клум поздравила своего сына Йохана с четырнадцатым днем рождения обнаженным снимком.
На своей странице в социальной сети Instagram Клум напомнила 7,7 миллионам подписчиков, как она выглядела, когда была беременна Йоханом. К слову, модель, во избежание набега хейтеров, отключила возможность комментировать фото.
"С днем рождения, Йохан, я так сильно люблю тебя и так горжусь тобой", ‒ написала Клум.
Супермодель воспитывает с бывшим мужем, легендарным британским соул-музыкантом Силом, четверых детей. Кроме того, у Клум есть дочь от коммерсанта и бывшего владельца соревнований Формула-1 Флавио Бриаторе.
Сейчас же супермодель состоит в браке с гитаристом эмо-рок коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
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