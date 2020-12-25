"Суперсексуальная красотка": Соня Плакидюк взбудоражила откровенным фото

Соня Плакидюк / Новый канал

Украинская эксперт самого главного модельного шоу Топ-модель по-украински Соня Плакидюк время от времени перестает фотографировать знаменитостей, и показывает свои откровенные фото.

Соня Плакидюк засветила свои внушительные прелести в очень откровенном домашнем наряде. Девушка показала в Instagram себя в прозрачном корсете и чулочках. Соня прикрыла сексуальную фигуру розовым шелковым халатиком, но ее невероятные формы все равно не скрыть в очень откровенном декольте.

"Кто бы мне, со скорбным лицом сдающей СопроМат на третьем курсе политеха, показал, в каком виде я по итогу буду ходить на работу. Что тут скажешь... Надеюсь, что в следующем году мне снова очень пригодятся чулки. Кстати, как вам челка?", - пишет она под фото.

Соня Плакдюк / Instagram

Соня Плакдюк / Instagram

"Идеальный образ чтобы открыть дверь полицейскому, который пришёл сообщить что муж миллиардер погиб при загадочных обстоятельствах", "бесит когда смотришь рекламу сухариков с Соней , а тут какие то модели", "Є люди в такому образі виглядають сексуально а деякі вульгарно. Соня ви суперсексуальна красуня", "Прийшли б в панчішках то можливо б Сопромат здали б легше) Але не здали б тоді жодного іншого предмету які ведуть жінки", - пишут Соне Плакидюк в комментариях.

Ранее Катя Осадча без лифчика удивила красотой в шикарном платье.