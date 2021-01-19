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Суррогатная мать родила сына Юлии Началовой

19 января 2021, 11:12

После смерти Юлии Началовой прошло два года, и только теперь стало известно, что ее родные воспользовались услугами суррогатной матери.

Юлия Началова
Юлия Началова / instagram.com/julianachalova

Трагическая смерть 38-летней певицы Юлии Началовой от обострившейся подагры потрясла общество. В последний путь артистку провожали ее родители, 14-летняя дочь Вера, а также ее последний возлюбленный - судья Вячеслав Кудря. В Сети утверждали, что их отношения завязались, когда Началова судилась с сужем Александром Фроловым за квартиру.

Как сообщает издание Super, сейчас семья воспитывает сына Юлии Началовой и Вячеслава Кудри, рожденного суррогатной матерью после смерти артистки.

Отношения Началовой и Кудри развивались быстро и они даже планировали заводить ребенка - Юлия готовилась к ЭКО. Но планам не суждено было сбыться. После смерти певицы родные нашли суррогатную мать, которая родила их сына.Читайте такжеОтец Началовой назвал виновного в смерти дочери

"Мальчик живет вместе с отцом, однако часто видится с родителями Юлии и ее старшей дочерью Верой Алдониной. Отец малыша принял решение не показывать его общественности и не делать публичных заявлений", - пишет издание.

Как рассказывают источник, близкий к семье, мальчик очень похож на маму, особенно глазами. Издание получило в свое распоряждение фото с дня рождения, на котором Вячеслав Кудря был с сыном.

Наличие яйцеклетки Началовой после ее смерти объясняют тем, что после попыток искусственного оплодотворения остался неиспользованный биоматериал Юлии, который оплодотворили искусственно.

Факт рождения ребенка долго скрывался, близкие погибшей певицы не хотели привлекать внимание к ребенку. О том, что у Вячеслава родился сын уже от умершей возлюбленной, рассекретили только сейчас.

Юлия Началова умерла в Москве 16 марта 2019 в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Юлия Началова новости шоу бизнеса
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