"Свадьбы не будет": Остапчук изменил планы из-за коронавируса

Владимир Остапчук / 1+1

Владимир Остапчук в конце августа сделал предложение своей новой девушке нотариусу Кристине Горняк, но через пару недель они вместе подхватили коронавирус.

Оказывается, за день до того, как им стало плохо из-за коронавируса, Остапчук и Горняк рассылали приглашения. В итоге со свадьбой пришлось повременить, рассказали они в шоу "Зірковий шлях".

Свадьба должна была быть 1 октября, и пара рассылала приглашения, когда на следующий день оба обнаружили симптомы простуды.

Когда пара сдала ПЦР-тесты, через 4 дня оказалось, что это не простуда а Covid-19.

"Я отправила приглашение в тот день, когда Владимиру стало плохо. На следующий день, когда мы уже поняли, что он заболел, я уже всем написала: "Извините, свадьбы не будет",– вспомнила Кристина.

Тем не менее, дату свадьбы перенесли на 15 октября. В шутку пара отметила, что порешала уже все вопросы, кроме меню в ресторане.

"Единственное, что мы еще не выбрали, – меню в ресторане. Это уже мелочи. Вся программа готова. Все ждут", – подчеркнул Владимир Остапчук.

Ранее Владимир Остапчук развлек поклонников видео, на котором Кристина Горняк делала ему уколы антибиотиков.

Владимир Остапчук узнал что у него коронавирус и двусторонняя пневмония в первый викенд сентября.

Телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей девушке Крситине Горняк на годовщину отношений.