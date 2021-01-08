Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе

Российская светская львица Светлана Бондарчук подразнила поклонников пикантным фото, на котором поклонники стали искать ее нижнее белье.
Российская журналистка и шоувумен Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала в вызывающей позе.
Поклонники подняли спор, так как многим показалось, что Светлана Бондарчук без трусов. На снимке она позирует в позе во время йоги, став на колени, и выгнув вверх попу, так что получилось достаточно пикантно. Бондарчук пошутила по поводу своей попы и легендарной попы Ким Кардашьян.
"У Ким Кардашьян в Москве появился конкурент. Неплохая перспектива...?)", - написала она в Instagram.
- "Я за эротику!!!! Это роскошь!!!!!",
- "Какая гибкость! Браво!".
- "Виолончель! Глазами художника!"
- "Все находятся в поиске трусов?"
- "Может мне так встать - попа и талия отлично, почти сердечко",
- "Хорошая попа",
- "Хорошая поза", - пишут в комментариях.
Ранее украинская певица Настя Каменских завела сеть откровенным фото.
Автор: Александр Галаджий