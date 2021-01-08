Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе

Светлана Бондарчук / Instagram

Российская журналистка и шоувумен Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала в вызывающей позе.

Поклонники подняли спор, так как многим показалось, что Светлана Бондарчук без трусов. На снимке она позирует в позе во время йоги, став на колени, и выгнув вверх попу, так что получилось достаточно пикантно. Бондарчук пошутила по поводу своей попы и легендарной попы Ким Кардашьян.

"У Ким Кардашьян в Москве появился конкурент. Неплохая перспектива...?)", - написала она в Instagram.

Светлана Бондарчук / Instagram

"Я за эротику!!!! Это роскошь!!!!!",

"Какая гибкость! Браво!".

"Виолончель! Глазами художника!"

"Все находятся в поиске трусов?"

"Может мне так встать - попа и талия отлично, почти сердечко",

"Хорошая попа",

"Хорошая поза", - пишут в комментариях.

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