Светлана Лобода без лифчика сверкнула грудью в популярном глянце

Светлана Лобода / Instagram

Артистка после отдыха в теплых краях, постепенно возвращается к работе. Светлана Лобода в новом посте в соцсетях поразмышляла о диджитализации в сфере красоты и шоу бизнеса, и поделилась новым фото со съемок для российского глянца Elle.

Для новой фотографии она примерила total-black look, надев брюки и жакет без лифчика или рубашки. Она продемонстрировала свои прелести в вырезе расстегнутого жакета. Фото сделано частично в стиле бэкстейджа - вокруг певицы заметны микрофон и часть съемочного оборудования.

"Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец и книжки в натуре, так сказать. Конечно рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил", - отметила Лобода в Instagram.

"Костюм - огонь",

"Офигенно сказано",

"Секси",

"Красавица",

"Мне срочно нужен этот журнал!",

"А запах книги и шорох переворачиваемых страниц, это не сравниться с диджитал",

"Шикарна",

"Умница, ті просто супер!", - пишут ей в комментариях.

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