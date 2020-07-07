"Дерзко, поза для boomboom": Лобода заинтриговала пикантным фото

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода заинтриговала пикантными фото в облегающем комбинезоне тигровой расцветки.

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото со съемок нового клипа Boomboom в Instagram.

"Друзья, спешу поделиться! Мы завершили съемки видеоклипа на сингл Boomboom с командой Саши Гудкова. Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!! Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее! В лучших традициях Лободы и Гудкова. Ждете?", - пишет она

На фото Светлана Лобода в облегающем костюме тигровой раскраски демонстрирует свою соблазнительную фигуру во всей красе, и показывает позы, от которых поклонники пришли в восторг.

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода / Instagram

"Тигрица", "Как круто, Светлана Сергеевна! Мы очень ждём!", "Костюмчик у Ринаты Литвиновой взяли погонять?", "Образ - пушка. Дерзко", "Хотим хит , который будет играть все лето и спасать российскую музыкальную индустрия,ибо невозможно слушать то,что сейчас популярно ", "Коса улет же", "Нет никаких комментариев кроме как львица королева тигрица по натуре победительница", "Хороша", "Хорошая поза для boomboom", - пишут в комментариях.

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