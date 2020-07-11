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"Красивый лобочек": Лобода похвалилась развратным фото

Певица Светлана Лобода показала новые фото в крошечном бикини, которое больше раскрывает фигуру, чем скрывает.

11 июля 2020, 06:47
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Артистка Светлана Лобода, которая недавно продемонстрировала идеальную фигуру в отпуске, опубликовала новые фото в очень открытом купальнике, который почти что не скрывает ее фигуру.

Светлана Лобода к мини-бикини завела пикантным фото в Instagram.

"Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении, а вы?)", - пишет Лобода.

На фото Светлана Лобода примерила мини-бикини с тигровой раскраской, который состоит из кусочков ткани, скрепленных металлическими кольцами, и совершенно не скрывает идеальных форм певицы.

Светлана Лобода выгнулась в соблазнительно позе, выставив напоказ сочные формы, и продемонстрировала большую грудь в крошечном лифчике.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Какая секси кошечка", "Светлана, вы [огонь]", "Светлана,я думал вы про тур", "Света-конфета. Выглядите суперрррр", "Вау. Очень красиво", "Очень красивый лобочек", "Хорошенькая)", "Идеальная", "Ну что за идеальность", "Фигура бомба", "Моя любовь", "Классная фигура и задница!", "Восхитительно красивая", - пишут в комментариях.

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