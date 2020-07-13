"Надо было голой": Лобода в бикини заинтриговала пикантным фото

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками летним фото в бикини в саду. Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру во время чтения книги.

Свое новое летнее фото Лобода показала в Instagram

"Пандемия внесла изменения в график и ритм жизни каждого из нас. Первое время было некомфортно без работы, без привычного общения, скорости, но совсем скоро, появилась легкость и желание остановиться и попробовать что-то новое.уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством и это увлекает меня целиком и полностью. много читаю, провожу время с детьми. Наслаждаюсь каждым моментом жизни будто только сейчас осознала каждую минуту времени. Насколько оно быстротечно. Говорят, актеру, чтобы заставить плакать зрителя, нужно накопить в себе тысячи непролитых слез. Наверное, и с жизнью также. Чтобы почувствовать ее, нужно накопить тысячи непрожитых дней", - пишет Лобода.

На фото Лобода отдыхает в кресле-качалке подвешенном то ли в саду то ли просто на заднем дворе дома, вокруг экзотические деревья не из российской глубинки. Она продемонстрировала длинные стройные ножки и стройную фигуру с соблазнительными формами, которые не в состоянии спрятать крошечное бикини.

Светлана Лобода / Instagram

"Ты такая сексуальная", "О вот это другое дело, мне нравится такое ложе!!!", "Ай какая женщина. Великолепная фантастическая интересная красивая женщина. Ты супер певица.", "Надо было голой читать книжку", "Красотка", "Ай какая женщина. Великолепная фантастическая интересная красивая женщина. Ты супер певица.", "О вот это другое дело, мне нравится такое ложе!!!", "Ты такая сексуальная", "Хороша, сказать нечего", "Атмосферно", "Бесконечные ноги", "Красотка от Бога", "Вот у вас привычка ноги удлинять, носочки вытягивать))на всех таких фото", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода снялась в пикантной фотосессии.